Динамо може запропонувати своєму колишньому нападнику роботу в клубній структурі, повідомляє Meta-ratings.

"На запухлому обличчі режисер намагався віднайти сльози": представник Динамо висміяв "радянські" проводи Мілевського

У найближчі дні президент "біло-синіх" Ігор Суркіс планує зустріч з Мілевським, щоб обговорити умови потенційної співпраці. Наразі невідомо, на яку роль претендуватиме 36-річний екс-форвард. У складі Динамо Мілевський виступав з 2002 по 2013 роки, провівши 247 матчів і забивши 82 голи.

Нагадаємо, у неділю відбулося прощання ветерана перед трибунами НСК Олімпійський.

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