Україна зможе розраховувати на повноцінну підтримку вболівальників в останньому матчі кваліфікації до Євро-2024.

УЄФА покарав УАФ за поведінку вболівальників збірної України на матчах проти Англії та Італії у вересні. УАФ подала апеляцію на це рішення, що не означає автоматичного призупинення виконання цього рішення, повідомляє офіційний сайт Асоціації.

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Відповідно, покарання у вигляді часткового закриття трибун на найближчий домашній матч (5 000 місць) та заборони на продаж квитків у гостьовий сектор на найближчий виїзний матч були застосовані на матчах проти Північної Македонії та Мальти відповідно. Водночас апеляційна скарга УАФ було частково задоволена апеляційним органом УЄФА.

"Таким чином, щодо нашого матчу з Італією в листопаді не передбачено жодних дисциплінарних обмежень УЄФА. Сам матч, нагадаю, пройде в німецькому Леверкузені. Найближчим часом буде відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Тому запрошую всіх уболівальників збірної України підтримати команду Сергія Реброва в ключовому матчі відбору Євро-2024", – зазначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. "Синьо-жовті" наразі другі в групі C з 13 очками, а Італія з 10 пунктами третя (але має гру в запасі).

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