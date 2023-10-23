УЕФА наказал УАФ за поведение болельщиков сборной Украины на матчах против Англии и Италии в сентябре. УАФ подала апелляцию на это решение, что не означает автоматического приостановления исполнения этого решения, сообщает официальный сайт Ассоциации.

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Соответственно, наказание в виде частичного закрытия трибун на ближайший домашний матч (5 000 мест) и запрета на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший выездной матч были применены на матчах против Северной Македонии и Мальты соответственно. В то же время апелляционная жалоба УАФ была частично удовлетворена апелляционным органом УЕФА.

"Таким образом, по нашему матчу с Италией в ноябре не предусмотрено никаких дисциплинарных ограничений УЕФА. Сам матч, напомню, пройдет в немецком Леверкузене. В ближайшее время будет открыта продажа билетов на этот поединок. Поэтому приглашаю всех болельщиков сборной Украины поддержать команду Сергея Реброва в ключевом матче отбора Евро-2024", – отметил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. "Сине-желтые" сейчас вторые в группе C с 13 очками, а Италия с 10 пунктами третья (но имеет игру в запасе).

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