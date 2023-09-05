Асистентом Унаї Мельгоси у молодіжній збірній України буде Віталій Рева, повідомляє Sport.ua.

Збірна України U-21 розпочала підготовку до матчів з Німеччиною та Північною Ірландією

Раніше 48-річний фахівець вже працював у U-21, перебуваючи у штабі Руслана Ротаня.

Нагадаємо, напередодні молодіжка вирушила до словацького міста Попрад, де розпочала збір перед стартом відбору на Євро-2025. Вже за три дні, 8 вересня, "синьо-жовті" проведуть спаринг з однолітками з Німеччини, а 12 вересня зіграють перший матч кваліфікації з Північною Ірландією.

До слова, окрім північноірландців, нашими суперниками в підгрупі F також будуть збірні Англії, Сербії, Азербайджану та Люксембурга.

Мельгоса оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією