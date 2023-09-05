Сборная Украины U-21 усилила тренерский штаб экс-звездой Динамо
Бывший голкипер Виталий Рева продолжит работу в лагере "сине-желтых".
Ассистентом Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины будет Виталий Рева, сообщает Sport.ua.
Сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам с Германией и Северной Ирландией
Ранее 48-летний специалист уже работал в U-21, находясь в штабе Руслана Ротаня.
Напомним, накануне молодежка отправилась в словацкий город Попрад, где начала сбор перед стартом отбора на Евро-2025. Уже через три дня, 8 сентября, "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Германии, а 12 сентября сыграют первый матч квалификации с Северной Ирландией.
К слову, кроме североирландцев, нашими соперниками в подгруппе F также будут сборные Англии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга.
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