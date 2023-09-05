Ассистентом Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины будет Виталий Рева, сообщает Sport.ua.

Сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам с Германией и Северной Ирландией

Ранее 48-летний специалист уже работал в U-21, находясь в штабе Руслана Ротаня.

Напомним, накануне молодежка отправилась в словацкий город Попрад, где начала сбор перед стартом отбора на Евро-2025. Уже через три дня, 8 сентября, "сине-желтые" проведут спарринг со сверстниками из Германии, а 12 сентября сыграют первый матч квалификации с Северной Ирландией.

К слову, кроме североирландцев, нашими соперниками в подгруппе F также будут сборные Англии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга.

Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины на матчи с Германией и Северной Ирландией