Молодіжна збірна України у понеділок, 4 вересня, розпочала збір перед стартом відбору на Євро-2025, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України U-21 втратила гравців Динамо і Шахтаря перед матчем з Німеччиною – Мельгоса знайшов їм молодшу заміну

Напередодні частина команди переїхала з Києва до Ужгорода. Туди ж підтягнулися й гравці Руха, які в неділю зіграли у Львові з Металістом 1925. Сьогодні зранку делегація вирушила до словацького Попрада, де й готуватиметься до двох найближчих матчів (на полі Національного тренувального центру). Легіонери під'їдуть до табору збірної упродовж дня. Перше тренування розпочнеться о 18:30 за місцевим часом.

Підопічні Унаї Мельгоси дебютують у кваліфікації Євро-2025 матчем проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 12 вересня. У межах підготовки до цієї дуелі "синьо-жовті" 8 вересня проведуть спаринг з молодіжною збірною Німеччини.

Нагадаємо, окрім України та Північної Ірландії у групі F також зіграють Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

Мельгоса оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією