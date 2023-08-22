Головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса визначився зі списком гравців, які отримали запрошення на вересневі матчі.

Виклик до збірної України U-21 отримали 23 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Найбільше представництво у молодіжці мають Динамо та Рух – по чотири футболісти.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва – Зоря), Данило Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський (СК Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Олег Очеретько, Іван Лосенко (обидва – Шахтар), Євген Павлюк (Ворскла).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан В'юнник (Шахтар).

Нагадаємо, "синьо-жовті" дебютують у відбірному турнірі Євро-2025 поєдинком проти команди Північної Ірландії 12 вересня. В межах підготовки до старту кваліфікації підопічні Мельгоси 8 вересня проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини.

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