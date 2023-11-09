Наставник молодіжки Унаї Мельгоса визначився з гравцями, які готуватимуться до поєдинків з Люксембургом та Азербайджаном.

Запрошення у молодіжну збірну України прийшло 24-м футболістам, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До слова, виклик в U-21 отримав і форвард Динамо Владислав Ванат, який раніше потрапив у резервний список Сергія Реброва на доленосний матч проти Італії за вихід на Євро-2024.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – Рух), Едуард Козік (Шахтар), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Артем Смоляков (Полісся), Данило Скорко (Олександрія).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Олександр Яцик (Зоря), Олег Очеретько (Шахтар), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Валентин Рубчинський (СК Дніпро-1), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Брагару (Чорноморець), Ілля Квасниця (Рух).

Нападники: Богдан В'юнник (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо), Ігор Краснопір (Оболонь).

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Люксембургу U-21 відбудеться 17 листопада, а зустріч із командою Азербайджану U-21 – через чотири дні, 21 листопада. Початок обох поєдинків, які пройдуть в іспанській Мурсії, о 20:00 за київським часом.

До слова, після 3-х турів підопічні Унаї Мельгоси йдуть у турнірній таблиці групи F першими, набравши 9 очок.

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