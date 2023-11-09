Наставник молодежки Унаи Мельгоса определился с игроками, которые будут готовиться к поединкам с Люксембургом и Азербайджаном.

Приглашение в молодежную сборную Украины пришло 24-м футболистам, сообщает официальный сайт УАФ.

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К слову, вызов в U-21 получил и форвард Динамо Владислав Ванат, который ранее попал в резервный список Сергея Реброва на судьбоносный матч против Италии за выход на Евро-2024.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Яков Кинарейкин (СК Днепр-1).

Защитники: Арсений Батагов (Заря), Владимир Салюк (Черноморец), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – Рух), Эдуард Козик (Шахтер), Константин Вивчаренко (Динамо), Артем Смоляков (Полесье), Даниил Скорко (Александрия).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Александр Яцик (Заря), Олег Очеретько (Шахтер), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Валентин Рубчинский (СК Днепр-1), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Брагару (Черноморец), Илья Квасница (Рух).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо), Игорь Краснопир (Оболонь).

Напомним, поединок со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – через четыре дня, 21 ноября. Начало обоих поединков, которые пройдут в испанской Мурсии, в 20:00 по киевскому времени.

К слову, после 3-х туров подопечные Унаи Мельгосы идут в турнирной таблице группы F первыми, набрав 9 очков.

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