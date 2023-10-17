"Пепс, Мус і Брага": капітан збірної України U-21 розсекретив прізвиська партнерів та назвав головного діджея в команді
Півзахисник молодіжки Володимир Бражко розповів про внутрішню кухню збірної.
– З ким з хлопців, які зараз у молодіжці, раніше грали разом? Можливо, з кимось з самого дитинства?
– З цієї команди – ні з ким. Зі Скорком ми грали разом з U-14. А ось у минулій молодіжній збірній ми з Драмбаєвим грали років з 7-8 у Запоріжжі.
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– Які прізвиська у партнерів? Які ви використовуєте під час тренувань, матчів?
– Батагов – Бат, я – Брага, Скорко – Скорик, Валік Рубчинський – Вал. Назара Волошина називаю – Пепс. Руслан Нещерет – Мус. Я не знаю, чого так, але як прийшов у Динамо, його так називали.
– Хто в молодіжці – найшвидший, найтехнічніший і найшвидше ухвалює рішення?
– Найшвидший? Думаю, Волошин. Найтехнічніший? Валік Рубчинський. Найшвидше приймає рішення? Фесюн. Удар в кого найкращий? Не знаю.
– Хто заряджає атмосферою?
– Скорко, Рубчинський, Батагов, я, Фесюн.
– Хто є діджеєм?
– В'юнник.
– Що слухаєте?
– Коли ще до виходу на розминку залишається хвилин 40, він включає англійську музику, а потім ще українську перед виходом. Я не пам'ятаю, які пісні були.
– Від чого, у вас як у футболіста, починають бігти мурахи по шкірі?
– Буває від гімну України. Майже завжди. Ми в збірній намагаємося дуже голосно співати, і я чую як кожен співає, і це заряджає теж, – розповів Бражко в інтерв'ю Суспільне Спорт.
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