– З ким з хлопців, які зараз у молодіжці, раніше грали разом? Можливо, з кимось з самого дитинства?

– З цієї команди – ні з ким. Зі Скорком ми грали разом з U-14. А ось у минулій молодіжній збірній ми з Драмбаєвим грали років з 7-8 у Запоріжжі.

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– Які прізвиська у партнерів? Які ви використовуєте під час тренувань, матчів?

– Батагов – Бат, я – Брага, Скорко – Скорик, Валік Рубчинський – Вал. Назара Волошина називаю – Пепс. Руслан Нещерет – Мус. Я не знаю, чого так, але як прийшов у Динамо, його так називали.

– Хто в молодіжці – найшвидший, найтехнічніший і найшвидше ухвалює рішення?

– Найшвидший? Думаю, Волошин. Найтехнічніший? Валік Рубчинський. Найшвидше приймає рішення? Фесюн. Удар в кого найкращий? Не знаю.

– Хто заряджає атмосферою?

– Скорко, Рубчинський, Батагов, я, Фесюн.

– Хто є діджеєм?

– В'юнник.

– Що слухаєте?

– Коли ще до виходу на розминку залишається хвилин 40, він включає англійську музику, а потім ще українську перед виходом. Я не пам'ятаю, які пісні були.

– Від чого, у вас як у футболіста, починають бігти мурахи по шкірі?

– Буває від гімну України. Майже завжди. Ми в збірній намагаємося дуже голосно співати, і я чую як кожен співає, і це заряджає теж, – розповів Бражко в інтерв'ю Суспільне Спорт.

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