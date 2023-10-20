"Синьо-жовті" визначились з локацією на два найближчі поєдинки.

У листопаді молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи позмагається з Люксембургом та Азербайджаном. Перший матч відбудеться 17 числа, а другий – 21-го.

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За повідомленням офіційного сайту УАФ, обидві номінально домашні зустрічі підопічні Унаї Мельгоси проведуть в іспанській Мурсії на стадіоні Нуева-Кондоміна. Початок обох зустрічей – о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України U-21 у відборі на Євро-2025 здобула три перемоги (над Північною Ірландією, Люксембургом та Англією), і після 3-х турів впевнено очолює турнірну таблицю групи F з 9-ма очками.

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