"Сине-желтые" определились с локацией на два ближайших поединка.

В ноябре молодежная сборная Украины в борьбе за выход на чемпионат Европы посоревнуется с Люксембургом и Азербайджаном. Первый матч состоится 17 числа, а второй - 21-го.

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По сообщению официального сайта УАФ, обе номинально домашние встречи подопечные Унаи Мельгосы проведут в испанской Мурсии на стадионе Нуэва-Кондомина. Начало обеих встреч – в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2025 одержала три победы (над Северной Ирландией, Люксембургом и Англией), и после 3-х туров уверенно возглавляет турнирную таблицу группы F с 9-ю очками.

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