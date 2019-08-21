Збірна України U-18 здобула перемогу в другому матчі міжнародного турніру

У Чехії триває щорічний турнір Вацлава Єжека, участь у якому бере і збірна України. В другому поєдинку підопічні Володимира Єзерського обіграли однолітків з Північної Македонії (2:1).

Турнір Вацлава Єжека

Україна U-18 – Північна Македонія U-18 – 2:1

Голи: Слюсар, 45, Волинець, 80 – ?, 5

Україна (U-18): Зновенко, Ізотов (Мащенко, 78), Кузик, Бражко, Слюсар, Тлумак, Волинець (Здирко, 90+2), Савенюк (Шуранов, 73), Коваль (Соловйов, 46), Кулалаєв, Брук

Збірна України U-18 зіграла внічию в першому матчі міжнародного турніру

Сьогодні юнацька збірна України U-18 зіграла свій другий поєдинок у Чехії на турнірі Вацлава Єжека. Після нічиєї зі словаками (1:1) цього разу підопічним Володимира Єзерського вдалося святкувати перемогу в зустрічі з Північною Македонією – 2:1. Перемогу підопічним Володимира Єзерського принесли точні удари Дениса Слюсаря й Максима Волинця, повідомляє прес-служба УАФ.



Уже на п’ятій хвилині "синьо-жовті" пропустили м’яч у свої ворота. Але під завісу першого тайму влучний постріл вдався гравцю львівських Карпат Денису Слюсарю. А вирішальній гол на 80-й хвилині забив представник СК Дніпро-1 Максим Волинець.

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Тепер "синьо-жовті" чекають завтрашнього матчу збірних Словаччини й Північної Македонії. Тільки після цієї зустрічі стане відомо, за яке місце в стиковому поєдинку зіграє команда Володимира Єзерського.