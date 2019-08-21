Сборная Украины U-18 одержала победу во втором матче международного турнира

В Чехии проходит ежегодный турнир Вацлава Ежека, участие в котором принимает и сборная Украины. Во втором поединке подопечные Владимира Езерского обыграли сверстников из Северной Македонии (2:1).

Турнир Вацлава Ежека

Украина U-18 – Северная Македония U-18 – 2:1

Голы: Слюсар, 45, Волынец, 80 –? 5

Украина (U-18): Зновенко, Изотов (Мащенко, 78), Кузык, Бражко Слюсар Тлумак, Волынец (Здырко, 90+2), Савенюк (Шуранов, 73), Коваль (Соловьев, 46), Кулалаев, Брук

Сборная Украины U-18 сыграла вничью в первом матче международного турнира

Сегодня юношеская сборная Украины U-18 сыграла свой второй поединок в Чехии на турнире Вацлава Ежека. После ничьей со словаками (1:1) на этот раз подопечным Владимира Езерского удалось отпраздновать победу во встрече с Северной Македонией – 2:1. Победу подопечным Владимира Езерского принесли точные удары Дениса Сллюсаря ​​и Максима Волынца, сообщает пресс-служба УАФ.

Уже на пятой минуте "сине-желтые" пропустили мяч в свои ворота. Но под занавес первого тайма точный выстрел удался игроку львовских Карпат Денису Слюсарю. А решающей гол на 80-й минуте забил представитель СК Днепр-1 Максим Волынец.

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Теперь "сине-желтые" ждут завтрашнего матча сборных Словакии и Северной Македонии. Только после этой встречи станет известно, за какое место в стыковом поединке сыграет команда Владимира Езерского.