Збірна України U-18 зіграла внічию в першому матчі міжнародного турніру

У Чехії стартував щорічний турнір Вацлава Єжека, участь у якому бере і збірна України. В першому поєдинку підопічні Володимира Єзерського розійшлися миром зі словацькими однолітками (1:1).

Турнір Вацлава Єжека

Україна U-18 – Словаччина U-18 – 1:1

Голи: Шуранов, 14 – Мойзис, 60

Україна (U-18): Зновенко, Гук, Мащенко, Брама, Кулаковський, Соловйов (Слюсар, 73), Дідик, Бражко, Чідомере (Брук, 81), Здирко (Волинець, 56), Шуранов.

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Підопічні Володимира Єзерського зіграли унічию зі Словаччиною U-18 у стартовому матчі турніру Вацлава Єжика, що проходить у Чехії. На 14-й хвилині рахунок дальнім ударом відкрив Ерік Шуранов, але у другому таймі словаки після удару Мойзиса зі штрафного вирівняли ситуацію. 1:1 – підсумок матчу.

21 серпня Україна зіграє проти Північної Македонії, після чого 24 числа "синьо-жовтих" очікує стиковий поєдинок (суперник поки невідомий).

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