toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Збірна України U-18 вийшла у фінал міжнародного турніру та зіграє проти Чехії

22 серпня 22:32 311 Читать на русском
Збірна України U-18 вийшла у фінал міжнародного турніру та зіграє проти Чехії
Збірна України U-18 / УАФ

Підопічні Володимира Єзерського у вирішальному матчі турніру Вацлава Єжика зіграють проти господаря змагань – команди Чехії.

Збірна України серед гравців віком до 18 років зіграє у фіналі міжнародного турніру імені Вацлава Єжека. Підопічні Володимира Єзерського у двох матчах зі Словаччиною та Північною Македонією набрали 4 очки та виграли свою групу.

Збірна України U-18 зіграла внічию в першому матчі міжнародного турніру

Обійти "синьо-жовтих" могла Словаччина, яка у вирішальному для себе матчі поступилися Північній Македонії (2:3). Таким чином Україна посіла перше місце в групі, македонці – друге, словаки – третє, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чехії.

У фіналі наша команда зіграє проти Чехії, яка виграла обидва матчі та стала першою у своїй групі. Угорщина зіграє в матчі за 3 місце, а Литва – за 5. Всі поєдинки пройдуть 24 серпня.

Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи
22 серпня
6750
Теги
Збірна України Збірна України U-18 Володимир Єзерський Володимир Єзерський Україна U-18 Україна U-18
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
48
хв
Гранада
21:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук