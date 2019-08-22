Сборная Украины U-18 вышла в финал международного турнира и сыграет против Чехии

Подопечные Владимира Езерского в решающем матче турнира Вацлава Ежика сыграют против хозяина соревнований – команды Чехии.

Сборная Украины среди игроков возрастом до 18 лет сыграет в финале международного турнира имени Вацлава Ежека. Подопечные Владимира Езерского в двух матчах со Словакией и Северной Македонией набрали 4 очка и выиграли свою группу.

Сборная Украины U-18 сыграла вничью в первом матче международного турнира

Обойти "сине-желтых" могла Словакия, которая в решающем для себя матче уступила Северной Македонии (2:3). Таким образом Украина заняла первое место в группе, македонцы – второе, словаки – третье, сообщает официальный сайт Федерации футбола Чехии.

В финале наша команда сыграет против Чехии, которая выиграла оба матча и стала первой в своей группе. Венгрия сыграет в матче за 3 место, а Литва – за 5. Все поединки пройдут 24 августа.

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