Юнацька збірна України обіграла однолітків з Греції у першому матчі відбору до чемпіонату Європи 2024.

Еліт-раунд відбору до Євро-2024, 1-й тур

Греція U-17 – Україна U-17 – 0:2

Голи: Редушко, 75, Богданов, 80, (пен.)

Вилучення: Мокріс, 51 (Греція)

Матч з Грецією став першим для України в еліт-раунді відбору до Євро-2024. Перший тайм пройшов за переваги греків, але небезпечних моментів біля воріт обох команд було небагато. На старті другого тайму Греція залишилась в меншості – Мокріс отримав другу жовту.

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Україна скористалась чисельною перевагою та відкрила рахунок у зустрічі на 75-й хвилині: Редушко замкнув передачу Драгана. А через 5 хвилин Богданов подвоїв перевагу "синьо-жовтих", реалізувавши пенальті.

Таким чином, Україна та Словаччина стали лідерами групи 4, але "синьо-жовті" через кращу різницю м'ячів посідають перше місце. 9 березня Україна зустрінеться зі Швейцарією, а 12-го зійдеться зі Словаччиною.

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