Юношеская сборная Украины обыграла сверстников из Греции в первом матче отбора к чемпионату Европы 2024.

Элит-раунд отбора к Евро-2024, 1-й тур

Греция U-17 – Украина U-17 – 0:2

Голы: Редушко, 75, Богданов, 80, (пен.)

Удаление: Мокрис, 51 (Греция)

Матч с Грецией стал первым для Украины в элит-раунде отбора к Евро-2024. Первый тайм прошел с преимуществом греков, но опасных моментов у ворот обеих команд было немного. На старте второго тайма Греция осталась в меньшинстве – Мокрис получил вторую желтую.

Сборная Украины U-17 объявила заявку на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 – вызов игроков Реала и Баварии

Украина воспользовалась численным преимуществом и открыла счет во встрече на 75-й минуте: Редушко замкнул передачу Драгана. А через 5 минут Богданов удвоил преимущество "сине-желтых", реализовав пенальти.

Таким образом, Украина и Словакия стали лидерами группы 4, но "сине-желтые" из-за лучшей разницы мячей занимают первое место. 9 марта Украина встретится со Швейцарией, а 12-го сойдется со Словакией.

Україна рветься на Євро: бомбардир із Байєра, новітній Гармаш і компанія проведуть марафон – три матчі за шість днів