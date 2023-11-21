Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував нічию своєї команди в матчі з Україною (0:0).

"Вихід на Євро-2024 не можна сприймати чимось очевидним – ми провели хорошу гру. У першому таймі ми втратили багато можливостей повести в рахунку. Пізніше, оскільки ми цього не зробили, гра стала більш "фізичною" і перестала бути схожою на футбол.

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Нам потрібно було продовжувати атакувати, але збірна України довела, що вона – дуже хороша команда. Вона створила нам багато проблем.

Ми вийшли на Євро, тепер ставки підвищуються. І веселощі тільки починаються", – цитує Спаллетті RAI Sport.

Збірна Італії посіла фінішувала на другому місці в групі С, випередивши збірну України лише завдяки перевазі в особистих зустрічах – команди набрали однакову кількість очок (по 14).

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