"Сборная Украины это доказала": Спаллетти заявил, что Ребров доставил ему много проблем
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью своей команды в матче с Украиной (0:0).
Выход на Евро-2024 нельзя считать само собой разумеющимся – мы провели хорошую игру. В первом тайме мы упустили много возможностей повести в счёте. Позже, поскольку мы этого не сделали, игра стала более "физической" и перестала быть похожей на футбол.
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Нам нужно было продолжать атаковать, но сборная Украины доказала, что она – очень хорошая команда. Она доставила нам много проблем.
Мы вышли на Евро, теперь ставки повышаются. И веселье только начинается", – цитирует Спаллетти RAI Sport.
Сборная Италии заняла финишировала на втором месте в группе С, опередив сборную Украины лишь благодаря преимуществу в личных встречах – команды набрали одинаковое количество очков (по 14).
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