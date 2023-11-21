Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью своей команды в матче с Украиной (0:0).

Выход на Евро-2024 нельзя считать само собой разумеющимся – мы провели хорошую игру. В первом тайме мы упустили много возможностей повести в счёте. Позже, поскольку мы этого не сделали, игра стала более "физической" и перестала быть похожей на футбол.

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Нам нужно было продолжать атаковать, но сборная Украины доказала, что она – очень хорошая команда. Она доставила нам много проблем.

Мы вышли на Евро, теперь ставки повышаются. И веселье только начинается", – цитирует Спаллетти RAI Sport.

Сборная Италии заняла финишировала на втором месте в группе С, опередив сборную Украины лишь благодаря преимуществу в личных встречах – команды набрали одинаковое количество очков (по 14).

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