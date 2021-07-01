"З огляду на гостру дискусію, яка розгорнулася у суспільстві щодо мови, якою повинні розмовляти спортсмени під час офіційних спортивних змагань, зокрема, за кордоном, а також надходженням значної кількості скарг громадян, вважаю за необхідне нагадати наступне. Статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Законом встановлено, що спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою.

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З метою забезпечення дотримання законодавства ще у 2020 році мною були надіслані інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам. Мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії Закону. Однак підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії.

Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу. Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань. Мусимо визнати: шанувальники українського спорту передовсім володіють українською, і це стосується як наших співгромадян, так і закордонних українців. Але це жодним чином не обумовлює важливості володіння іншими мовами світу, поширеними у спорті високих професійних досягнень.

Спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім. Провідні спортсмени – це не про конкретну особу чи збірну, а насамперед про імідж, авторитет і репутацію країни в цілому. Тому чим вище рівень змагань, чим яскравіша боротьба за перемогу, тим голосніше звучить Україна, збільшується увага до її історії, традицій, спортивних досягнень. Значною мірою це впливає на консолідацію суспільства, нашу міжнародну підтримку в умовах війни, зміцнення національних інтересів у світі.

На жаль, на думку експертів, спорт залишається однією з найбільш зросійщених сфер публічного життя, внаслідок чого маємо непоодинокі приклади використання відомими спортсменами російської мови в інтерв’ю, публічних виступах чи коментарях. Трапляються випадки, коли мова спілкування спортсменів під час змагань призводить до конфліктів, що отримують суспільний резонанс.

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З метою неухильного дотримання мовного законодавства, всебічний захист і розвиток української мови, а також задля попередження порушення прав громадян України ми повторно надали рекомендації усім спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам, які мусять провести роз’яснювальну роботу задля виправлення ситуації. Крім того, нагадуємо на важливості затвердження Державної програми сприяння опануванню державної мови та організації курсів з української мови. Вірю, що української стане більше", – написав Кремінь у Facebook.

Додамо, що резонанс спричинили коментарі гравців збірної України після перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро. Зінченко, Довбик та інші герої "синьо-жовтих" розмовляли російською.

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