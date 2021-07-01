"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее. Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке.

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В целях обеспечения соблюдения законодательства еще в 2020 году мною были направлены информационно-разъяснительные письма по положениям Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам. Язык личного общения спортсменов не является сферой действия Закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Должны признать, поклонники украинского спорта прежде владеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не обусловливает важности владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений.

Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Ведущие спортсмены – это не про конкретное лицо или сборную, а прежде всего об имидже, авторитете и репутации страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, чем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, увеличивается внимание к ее истории, традициям, спортивным достижениям. В значительной степени это влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в условиях войны, укрепления национальных интересов в мире.

К сожалению, по мнению экспертов, спорт остается одной из наиболее русифицированных сфер общественной жизни, в результате чего имеем отдельные примеры использования известными спортсменами русского языка в интервью, публичных выступлениях или комментариях. Бывают случаи, когда язык общения спортсменов во время соревнований приводит к конфликтам, которые получают общественный резонанс.

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С целью неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка, а также для предупреждения нарушения прав граждан Украины мы повторно предоставили рекомендации всем спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации. Кроме того, напоминаем важность утверждения Государственной программы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку. Верю, что украинского станет больше", – написал Кремень в Facebook.

Добавим, что резонанс вызвали комментарии игроков сборной Украины после победы над Швецией в 1/8 финала Евро. Зинченко, Довбик и другие герои "сине-желтых" разговаривали на русском.

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