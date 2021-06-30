На сектор до прихильників збірної України під час поєдинку зі шведами завітав фанат з російським прапором. Спершу його нібито зустріли радісно, інформує Zaxid.net.

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Щоправда, пізніше українцям не сподобалось таке "сусідство". Вони відібрали у фаната російський прапор, зняли шапку-вушанку з символікою СРСР та побили чоловіка. Як наслідок, у нього була порвана футболка і він тримався за щелепу, про що свідчать кадри у мережі.

У країні-агресорці швидко відреагували на цей епізод, охрестивши його як "жорстке побиття громадянина Росії українськими націоналістами".

До слова, у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Україна зіграє з Англією. Матч відбудеться вже 3 червня о 22:00 у Римі.

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