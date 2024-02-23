Збірна України на виїзді без проблем розібралась з болгарками (4:0). Читайте звіт про гру і дивіться відео зустрічі на "Футбол 24".

Ліга націй, стикові матчі, перша гра

Болгарія – Україна – 0:4

Голи: Кравчук, 6, 25, Глущенко, 83, Шматко, 90+5

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Жіноча збірна України у містечку Кирджалі провела перший поєдинок проти Болгарії у боротьбі за збереження прописки у дивізіоні В Ліги націй. Нагадаємо, наші дівчата посіли третє місце у своїй групі та зуміли обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши вильоту в Лігу С.

Підопічні Володимира Пятенка у першому таймі двічі відзначились у воротах своїх суперниць – дубль до свого доробку записала півзахисниця Ворскли Роксолана Кравчук. На жаль, одразу по перерві прикрої травми зазнала Вероніка Андрухів – нападниця полтавців не змогла самостійно покинути поле.

За 5 хвилин до завершення основного часу нападниця Кривбаса Інна Глущенко забила третій гол, а у доданий час захисниця Галатасарая Любов Шматко поставила масну крапку у матчі, принісши "синьо-жовтим" розгромну перемогу.

Повторний поєдинок, який остаточно вирішить, хто залишиться у дивізіоні В, відбудеться у вівторок, 27 лютого, у турецькій Анталії. Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.

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