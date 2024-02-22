Вболівальники вже можуть придбати квитки, щоб підтримати Україну у фіналі плей-офф за Євро-2024 або ж насолодитися товариським матчем.

"21 березня українська команда зіграє виїзний матч з командою Боснії та Герцеговини і, у разі перемоги, змагатиметься за путівку на Євро-2024 з переможцем пари Ізраїль/Ісландія. За іншого результату матч 26 березня не матиме статусу вирішального для "синьо-жовтих", однак команді так само буде надважливою справжня, щира підтримка вболівальників!

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Матч Україна – Ізраїль/Ісландія відбудеться 26 березня о 20:45 за місцевим часом на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав у польському Вроцлаві. Один вболівальник може придбати до 4 квитків. Вартість квитка стартує від 50 злотих (485 грн). Найдорожчий квиток – 250 злотих (2420 грн).

Щоб купити квиток, необхідно:

– Перейти за посиланням https://bilet.mticket.pl/en/widget10site1010/widget/event/1000499;

– Обрати бажану категорію та кількість квитків;

– Зареєструватися, вказавши латиною свої ім’я та прізвище, номер мобільного телефону, електронну адресу, номер та серію паспорту (ID документу, PESEL);

– Вибрати спосіб оплати.

Звертаємо увагу, що з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. З 26 лютого будуть додані інші способи оплати", – повідомляє прес-служба УАФ.

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