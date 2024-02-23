Сборная Украины на выезде без проблем разобралась с болгарками (4:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео встречи на "Футбол 24".

Лига наций, стыковые матчи, первая игра

Болгария – Украина – 0:4

Голы: Кравчук, 6, 25, Глущенко, 83, Шматко, 90+5

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Женская сборная Украины в городке Кирджали провела первый поединок против Болгарии в борьбе за сохранение прописки в дивизионе В Лиги наций. Напомним, наши девушки заняли третье место в своей группе и сумели обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С.

Подопечные Владимира Пятенко в первом тайме дважды отличились в воротах своих соперниц – дубль в свой актив записала полузащитница Ворсклы Роксолана Кравчук. К сожалению, сразу после перерыва досадную травму получила Вероника Андрухив – нападающая полтавчан не смогла самостоятельно покинуть поле.

За 5 минут до завершения основного времени нападающая Кривбасса Инна Глущенко забила третий гол, а в добавленное время защитница Галатасарая Любовь Шматко поставила жирную точку в матче, принеся "сине-желтым" разгромную победу.

Повторный поединок, который окончательно решит, кто останется в дивизионе В, состоится во вторник, 27 февраля, в турецкой Анталии. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

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