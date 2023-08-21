Збірна України ризикує втратити півфіналіста Євро – гравець має шанс змінити футбольне громадянство
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про спроби збірної Чехії переманити українського легіонера Максима Таловєрова.
"Таловєрова у цій угоді (чергова оренда в ЛАСК, – прим.) задовольнила опція, що він зможе наступного року подавати документи на постійне резидентство в Чехії після 5-річного перебування у країні.
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І Чехія зможе пропонувати йому змінити офіційне спортивне громадянство. Теоретично, він може бути заграний за збірну Чехії, якій колись відмовив на молодіжному рівні", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Таловєров належить празькій Славії (з 2022 року) і не входить у плани Їндржиха Трпішовскі. ЗМІ сватали українця в німецькі Аугсбург, Айнтрахт, лондонський Вест Хем і Динамо, але він обрав повернення в австрійський ЛАСК, за який виступав у другій частині минулого сезону. Його контракт зі Славією чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.
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