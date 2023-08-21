"Таловерова в этой сделке (очередная аренда в ЛАСК, – прим.) удовлетворила опция, что он сможет в следующем году подавать документы на постоянное резидентство в Чехии после 5-летнего пребывания в стране.

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И Чехия сможет предлагать ему сменить официальное спортивное гражданство. Теоретически, он может быть заигран за сборную Чехии, которой когда-то отказал на молодежном уровне", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Таловеров принадлежит пражской Славии (с 2022 года) и не входит в планы Йиндржиха Трпишовски. СМИ сватали украинца в немецкие Аугсбург, Айнтрахт, лондонский Вест Хэм и Динамо, но он выбрал возвращение в австрийский ЛАСК, за который выступал во второй части прошлого сезона. Его контракт со Славией действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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