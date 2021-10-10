Збірна України здобула важливу перемогу над Фінляндією у відборі до ЧС-2022. "Футбол 24" – про реакцію соцмереж на дебютний тріумф Петракова.

"Синьо-жовті" перервали тривалу серію з нічиїх на полі дуже непростого суперника. Це надважлива перемога у лігві прямого конкурента за другу сходинку. Перший тайм у виконанні збірної України – один з найкращих у відборі. Ярмоленко відзначився феноменальним пострілом з правої, а Яремчук закріпив успіх. Вистояли. Попереду – ігри за життя проти боснійців. Матч у Хельсінкі став ковтком свіжого повітря для усіх, і гравців, і уболівальників. Відомі експерти здебільшого хвалять команду, проте розслаблятися у жодному разі не можна.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Ведучий Youtube-каналу Бомбардир Роман Бебех відзначає хорошу роботу Олександра Петракова. Мовляв, можете мовчати скільки завгодно, лиш виведіть нас у Катар.

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов порушив болючу тему – Маліновський та Зінченко. Незамінних гравців справді немає?

Схожої думки дотримується й Руслан Свірін – відомий тележурналіст.

Автор проекту BurBuzz Ігор Бурбас тепло привітав Петракова з дебютною перемогою.

А ось головред журналу Футбол Артем Франков застерігає від передчасних святкувань. Проблем у грі нашої команди вистачає.

Без фінального "валідолу", звісно ж, не обійшлося. Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій неабияк розхвилювався.

Екс-президенту ужгородської Говерли Олександру Шуфричу сподобалося усе, крім реалізації.

Фінам не вистачило класу у загалом рівному поєдинку, вважає блогер Михайло Смоловой.

Сергій Тищенко, автор Футбол 24 та Gazeta.ua, про справедливу перемогу України.

Зрештою, цифри підтверджують нашу перевагу. Журналіст Олег Барков наводить дані xG.

Автор Футбол 24 Михайло Юхименко підсумовує ефектним кадром.

Насамкінець – скромна реакція травмованого Зінченка і шалено миле фото дружини Ярмоленка.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022