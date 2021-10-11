Игроки сборной Украины вместе с тренерским штабом решили отвлечься от тренировочного процесса и прогулялись по паркам Львова, сообщает официальная страница УАФ на Facebook.

Украина – Босния и Герцеговина: предматчевая пресс-конференция Александра Петракова – опять лаконично о главном

"Сине-желтые" уже провели традиционные предматчевые мероприятия – в частности, пресс-конференцию Александра Петракова, Игоря Харатина и Романа Яремчука.

Матч состоится 12 октября в 21:45 на Арене Львов. Сборная Украины еще не встречалась с Боснией и Герцеговиной. Два следующих матча против балканцев решат судьбу "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022. Украина занимает второе место в группе, а Босния идет третьей с двумя очками отставания и игрой в запасе.

"Ну что, фанаты Малиновского, вы успокоились?": Петраков ответил критикам победой, или Почему незаменимых игроков нет