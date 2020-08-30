Команда Андрія Шевченка провела черговий день збору в Харкові, готуючись до поєдинків проти Швейцарії та Іспанії.

Після кількох днів інтенсивної роботи Андрій Шевченко трохи зменшив навантаження на гравців. Після традиційної розминки під керівництвом Андреа Аззаліна футболісти тактично відпрацьовували структуру гри з моделюванням різних ігрових ситуацій. По завершенні обов'язкової програми тренування збірники пограли у тенісбол, інформує офіційний сайт УАФ.

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Богдан Михайліченко провів своє перше заняття у складі національної команди. Також ввечері очікується приїзд Андрія Ярмоленка та Євгена Макаренка. Заключна група із п’яти гравців (Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус, Едуард Соболь та Ігор Харатін) прибудуть до Харкова у понеділок.

Нагадаємо, 1 вересня делегація "синьо-жовтих" вилетить до Львова, а 3 числа на Арені Львів збірна України зіграє проти Швейцарії. Початок гри – о 21:45.

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