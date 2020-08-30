Команда Андрея Шевченко провела очередной день сбора в Харькове, готовясь к поединкам против Швейцарии и Испании.

После нескольких дней интенсивной работы Андрей Шевченко немного уменьшил нагрузки на игроков. После традиционной разминки под руководством Андреа Аззалина футболисты тактически отрабатывали структуру игры с моделированием различных игровых ситуаций. По завершении обязательной программы тренировки сборники поиграли в теннисбол, информирует официальный сайт УАФ.

Украина – Швейцария: стал известен график пребывания команды Шевченко во Львове

Богдан Михайличенко провел свое первое занятие в составе национальной команды. Также вечером ожидается приезд Андрея Ярмоленко и Евгения Макаренко. Заключительная группа из пяти игроков (Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Эдуард Соболь и Игорь Харатин) прибудут в Харьков в понедельник.

Напомним, 1 сентября делегация "сине-желтых" вылетит во Львов, а 3 числа на Арене Львов сборная Украины сыграет против Швейцарии. Начало игры – в 21:45.

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