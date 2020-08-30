Очільник Арени Львів Юрій Майборода розповів про підготовку до поєдинку Ліги націй між командами України та Швейцарії.

За словами Майбороди, у Львівській ОДА вже відбулася нарада, присвячена приїзду збірних України та Швейцарії, які 3 вересня зіграють на Арені Львів стартовий поєдинок Ліги націй.

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"Основна увага була зосереджена на виконанні відповідними службами умов медичного протоколу. За добу до матчу на Арені Львів о 17:00 розпочнеться передігрове тренування швейцарців, а о 19:00 – підопічних Андрія Шевченка. Також заплановані і передматчеві прес-конференції за участю головних тренерів. Оскільки матч пройде без глядачів, обслуговуючий персонал стадіону зараз зайнятий миттям крісел на трибунах. Газон Арени Львів перебуває в хорошому стані", – цитує Майбороду Meta-ratings.

Крім того, джерело додає, що збірні України та Швейцарії прибудуть до Львова майже одночасно – ввечері 1 вересня. Делегація "синьо-жовтих" проживатиме у Гранд готелі, а швейцарці обрали Банк готель. На наступний день після поєдинку (4 вересня) збірна України вирушить до Іспанії, де 6 числа зіграє проти підопічних Луїса Енріке в рамках другого туру Ліги націй.

Нагадаємо, матч Україна – Швейцарія пройде 3 вересня у Львові. Початок – о 21:45.

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