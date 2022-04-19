Підопічні Олександра Петракова принаймні не змушені проводити усі зустрічі Ліги націй на чужому полі.

"Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй на нейтральних полях. Йдеться про червневі ігри проти Вірменії (11.06) та Ірландії (14.06).

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У цих зустрічах збірна України офіційно буде командою-господарем. За нашою інформацією, також розглядався варіант провести ці матчі на виїзді", – йдеться у публікації Telegram-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, перед цим "синьо-жовті" повинні завершити відбір на чемпіонат світу. 1 червня відбудеться півфінал проти Шотландії, а 5-го – потенційний фінал з Уельсом. Українці в обох випадках будуть гостями.

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