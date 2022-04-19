Подопечные Александра Петракова, по крайней мере, не вынуждены проводить все встречи Лиги наций на чужом поле.

"Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях. Речь идет о июньских играх против Армении (11.06) и Ирландии (14.06).

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В этих встречах сборная Украины будет официально командой-хозяином. По нашей информации, также рассматривался вариант провести эти матчи на выезде", – говорится в публикации Telegram-канала ВЗБІРНА.

Напомним, перед этим "сине-желтые" должны завершить отбор на чемпионат мира. 1 июня состоится полуфинал против Шотландии, а 5-го – потенциальный финал с Уэльсом. Украинцы в обоих случаях будут гостями.

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