Зміна дат проведення плей-офф відбору ЧС вплинула і на графік групового етапу Ліги націй.

Чотири з шести матчів збірної України у групі В1 довелося переносити на інші дні.

Україна офіційно дізналась дати матчу з Шотландією та потенційного двобою з Уельсом за останню путівку на ЧС-2022

Розклад матчів збірної України на груповому етапі Ліги націй 2022/2023:

8 червня: Ірландія – Україна (стара дата – 4 червня)

11 червня: Україна – Вірменія (не змінилась)

14 червня: Україна – Ірландія (не змінилась)

21 вересня: Шотландія – Україна (7 червня)

24 вересня: Вірменія – Україна (23 вересня)

27 вересня: Україна – Шотландія (27 вересня)

Додамо, що зміни також торкнулися збірних Уельсу і Шотландії, які є суперниками команди Петракова у відборі ЧС-2022.

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