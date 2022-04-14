Збірна України отримала новий календар в Лізі націй – відразу 4 матчі довелося переносити
Зміна дат проведення плей-офф відбору ЧС вплинула і на графік групового етапу Ліги націй.
Чотири з шести матчів збірної України у групі В1 довелося переносити на інші дні.
Україна офіційно дізналась дати матчу з Шотландією та потенційного двобою з Уельсом за останню путівку на ЧС-2022
Розклад матчів збірної України на груповому етапі Ліги націй 2022/2023:
8 червня: Ірландія – Україна (стара дата – 4 червня)
11 червня: Україна – Вірменія (не змінилась)
14 червня: Україна – Ірландія (не змінилась)
21 вересня: Шотландія – Україна (7 червня)
24 вересня: Вірменія – Україна (23 вересня)
27 вересня: Україна – Шотландія (27 вересня)
Додамо, що зміни також торкнулися збірних Уельсу і Шотландії, які є суперниками команди Петракова у відборі ЧС-2022.
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