Збірна України отримала мільйон доларів преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20

Президент УАФ Андрій Павелко вручив збірній Україні U-20 вагому фінансову нагороду за тріумф на ЧС-2019.

"Нагороджуємо чемпіонів світу збірної U-20 на чолі з Олександром Петраковим!

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Унікальний “Вечір чемпіонів”, який, сподіваюсь, стане доброю традицією! Саме сьогодні, як і обіцяв, головні футбольні герої року отримують заслужену премію-подяку за історичне досягнення, завойоване для України — кубок Чемпіонату світу. Це найбільша за всю історію молодіжної збірної і абсолютно прозора, з урахуванням всіх податків, виплата призових", – написав Павелко у facebook.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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