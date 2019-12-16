toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Збірна України отримала мільйон доларів преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20

20:44 1578 Читать на русском
Збірна України отримала мільйон доларів преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20
Збірна України U-20 / Фото УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко вручив збірній Україні U-20 вагому фінансову нагороду за тріумф на ЧС-2019.

"Нагороджуємо чемпіонів світу збірної U-20 на чолі з Олександром Петраковим!

УАФ заперечила інформацію про кримінальні справи проти Павелка

Унікальний “Вечір чемпіонів”, який, сподіваюсь, стане доброю традицією! Саме сьогодні, як і обіцяв, головні футбольні герої року отримують заслужену премію-подяку за історичне досягнення, завойоване для України — кубок Чемпіонату світу. Це найбільша за всю історію молодіжної збірної і абсолютно прозора, з урахуванням всіх податків, виплата призових", – написав Павелко у facebook.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

Як Тотті і сенсаційний чемпіон Європи долю України визначали: Футбол 24 побував на жеребкуванні Євро-2020

blog_ava
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
09:01
37374
Теги
Чемпіонат світу U-20 Збірна України Збірна України U-20 Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Андрій Павелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук