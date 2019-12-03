Як Тотті і сенсаційний чемпіон Європи долю України визначали: Футбол 24 побував на жеребкуванні Євро-2020

Ексклюзивний репортаж Любомира Кузьмяка із Бухареста.

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Чомусь прийнято вважати, що Бухарест є однією з найбільш сірих та нецікавих європейських столиць. Тут справді є кілька дивних речей. Складно сприймати сусідство розкішної та красивої будівлі у центрі міста поруч із закинутою недобудовою чи приміщенням із розбитими вікнами. Безперечно, все це впливає на загальний фон і не додає яскравості враженням.

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Не всім подобається навіть головна споруда румунської столиці. Зведення Будинку Народу (тепер – Палац Парламенту) розпочав диктатор Ніколає Чаушеску. Найважчу адміністративну будівлю у світі варто розглядати під особливим кутом. З одного боку – це чудова ілюстрація химерності всього комуністичного режиму. У той час, коли країна "затягала паски", на будівництво споруди витрачали шалені кошти і виселяли людей, оскільки на місці їхніх домівок мав вирости палац. З іншого боку – саме тут народилася міфічна історія про те, що першим з президентського балкону культової будівлі виступив не Чаушеску, а поп-ідол Майкл Джексон з його епічним: "I love you people of Budapest!"

Насправді Бухарест – це не тільки шаблони про сіре місто, а й смачна кухня, зручне метро, яскрава ілюмінація, адекватні ціни і майже тотальна англомовність мешканців. Зрештою, в червні столиця Румунії повинна цікавити українських вболівальників не як туристична принада. У Бухаресті відбудеться розв’язка для хлопців Андрія Шевченка і їм однозначно потрібна буде підтримка.

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До жеребкування залишалося трохи більше десяти годин. На вулицях Бухареста безліч поліції. Особливо велика концентрація стражів правопорядку неподалік ROMEXPO, будівлі, до якої у суботу була прикута увага всієї футбольної Європи. Мимоволі згадуєш застережувальні заклики путівників по столиці Румунії про масовість грабіжників. Бути цього не може – безпека на найвищому рівні. З кожним кроком наближаючись до ROMEXPO, усвідомлюєш, що тут щось не так і все насправді набагато прозаїчніше. Річ у тім, що в неділю, 1 грудня, Румунія військовим парадом відзначала Національний день та День великого об’єднання. А шалена кількість поліції та військової техніки – всього лиш підготовка до не менш відповідального завтрашнього дня.

Відразу після Революції Гідності українські водії активно і рясно прикрашали свої автомобілі синьо-жовтими прапорами. У Бухаресті на мить переносишся у минуле, адже спочатку здається, що на флагштоках безліч українських стягів. Вітер розгойдує полотно таким чином, що боковий червоний колір на румунському прапорі ховається за синьо-жовтими барвами. Щоправда, на параді таки були наші кольори – делегація ЗСУ взяла участь у святкуванні Національного Дня сусідньої країни.

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Поки на вулиці не припиняв лити шалений дощ, Франческо Тотті розкривав першу кульку під прицілом десятків телекамер. Коли Імператор розгорнув папірець, усі чітко побачили напис UKRAINE. Хороший початок! Ще декілька секунд і Тео Загоракіс чіткіше визначає місце команди Шевченка у групі С.

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До речі, список запрошених на святкову церемонію тішив своєю зірковістю. У компанії з неповторними Ікером Касільясом, Філіппом Ламом та Руудом Гуллітом знайшлося місце, наприклад, Йону Сівебеку. Разом із Данією він вигравав чемпіонат Європи у 1992-му, а кількома роками раніше став автором історичного першого голу Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Розмаїття легенд у ROMEXPO вражала, надихала і зачаровувала.

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Безпосередньо у робочій зоні журналістів гордо розгулював Христо Стоїчков. Втім робив це недовго, адже до володаря "Золотого м’яча" вишикувалася немала черга бажаючих поспілкуватися. Цього вечора болгарський експерт розповідав про расизм, згадував принципові протистояння збірних Румунії та Болгарії, а також відмовлявся вірити у те, що Румунія все ще може на Євро зіграти з Україною на груповому етапі. Спільними зусиллями легенду Барселони таки вдалося переконати.

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Одним із перших до журналістів одразу після жеребкування вийшов головний тренер збірної Румунії Мірел Редой. У жовтні під його керівництвом румунська "молодіжка" розтрощила команду Руслана Ротаня, а за чотири дні до бухарестського жеребкування 38-річний Редой очолив головну команду країни. Слідом за ним окремо до місцевих ЗМІ прийшов на розмову Рональд Куман. Тренер збірної Нідерландів не зумів згадати прізвище румунського колеги і потенційного суперника у групі С (на допомогу прийшли самі журналісти), а ще відзначив атмосферу в Бухаресті та загалом підготовку Румунії до Євро.

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Результати жеребкування ще довго аналізуватимуться тренерськими штабами 24 учасників. Однак перші емоції наставників були особливо показовими. Йоахім Льов був максимально стриманим, Фернанду Сантуш задуманим, Маркку Канерва веселим і безтурботним, а Єжи Бженчек сконцентрованим. Загалом хороший настрій був у Андрія Шевченка, який до готелю повернувся синхронно із Луїшем Фігу. Обидва кілька хвилин порозмовляли, багато усміхалися, а тоді міцно обійнялися.

Важкий і хвилюючий день був позаду. Мине якихось півроку і Шевченко знову відвідає Бухарест. Сподіваємося, у столиці Румунії він знову буде багато усміхатися.

Фото Любомира Кузьмяка

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