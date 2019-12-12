УАФ заперечила інформацію про кримінальні справи проти Павелка

Українська асоціація футболу заперечила інформацію про те, що її президент Андрій Павелко фігурує у кримінальних справах ГПУ.

На вчорашньому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства керівництвом Української асоціації футболу адвокат Володимир Тимошенко поінформував присутніх про те, що на офіційний адвокатський запит до Генеральної Прокуратури України він отримав відповідь: кримінальних проваджень, в яких містяться відомості про притягнення Павелка Андрія Васильовича до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного, не встановлено, інформує офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про те, що ім'я Андрія Павелка фігурує у двох кримінальних справах: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.

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