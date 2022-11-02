"Національна збірна проводити збору не буде, бо футболісти не приїдуть. Клуби відмовляються їх відпускати, як і деяких гравців в молодіжну.

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Втім, Руслан Ротань вирішив провести збір, і УАФ його в цьому підтримала. Буде достатньо експериментальний збір, 2 контрольні поєдинки. Викличуть деяких гравців, які будуть претендувати на фінальний етап Євро-2023. Гадаю, побачимо цікаві імена, можливо, легіонерів. Але в молодіжки збір буде", – повідомив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, збірна України не пробилася на чемпіонат світу, який триватиме з 20 листопада по 18 грудня у Катарі.

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