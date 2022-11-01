Команда Руслана Ротаня візьме участь у міні-турнірі, який прийматиме Грузія, інформує тамтешня Федерація футболу.

"Не всі клуби погодились піти нам назустріч": Ротань анонсував нові обличчя у молодіжній збірній України

Україна зіграє 19 листопада проти молодіжки Ізраїлю, а 21-го – проти господарів турніру. Суперники "синьо-жовтих" проведуть свій очний матч першими 16 листопада. Це буде останній збір для всіх команд в 2022 році.

Нагадаємо, Україна U-21 під керівництвом Ротаня вперше за 12 років здобула путівку на молодіжний чемпіонат Європи. У фінальній частині Євро-2023 вона зіграє у групі B, де суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти