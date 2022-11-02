Экс-ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык объяснил, почему у национальной команды не будет сборов в ближайшее время.

"Национальная сборная проводить сбор не будет, потому что футболисты не приедут. Клубы отказываются их отпускать, как и некоторых игроков в молодежную.

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Впрочем, Руслан Ротань решил провести сбор, и УАФ его в этом поддержала. Будет достаточно экспериментальный сбор, 2 контрольных поединка. Вызовут некоторых игроков, претендующих на финальный этап Евро-2023. Думаю, увидим интересные имена, может быть, легионеров. Но у молодежки сбор будет", – сообщил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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