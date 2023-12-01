Ліга націй, 5-й тур, група В3, жінки

Україна – Польща – 0:1

Гол: Ахцінська, 10

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У 5-му турі групового етапу Ліги націй Україна у польському місті Стальова Воля приймала збірну Польщі. Перед дуеллю наші дівчата у турнірній таблиці з 3-ма очками йшли третіми і, аби поборотися за другу сходинку й мати нагоду через плей-офф піднятися в Лігу А, мали двічі перемагати у грудневих матчах і сподіватися, що Сербія не виграє у Греції. Аби напряму не вилетіти до Ліги С, "синьо-жовтим" треба було набирати якомога більше очок, щоб не пропустити вперед Грецію чи не стати найгіршою третьою командою в Лізі В.

На жаль, українки не змогли реабілітуватись за поразку у другому турі (1:2) і вдруге поступились полячкам. Долю матчу вирішив гол, забитий вже в дебюті зустрічі: Адріана Ахцінська вийшла сам на сам, Дарія Келюшик пішла на перехоплення, але, виставивши ногу, зачепила нашу захисницю, і представниця німецького Кельна з гострого кута поцілила у порожні ворота. Вже у доданий час Пайор втратила шанс подвоїти перевагу "Кадри", влучивши у стійку. Попри достатню кількість моментів українки не спромоглись бодай на нічию.

До слова, у паралельному матчі нашої групи Сербія здолала Грецію з рахунком 2:0. Саме з сербками Україна зіграє в останньому турі. Дуель відбудеться у вівторок, 5 грудня, о 20:00 за Києвом.

Після 5 турів жіночої Ліги націй жіноча збірна України має 3 очки. Стільки ж у Греції. Польща набрала 13 балів, у Сербії 10.

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