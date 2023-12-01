Лига наций, 5-й тур, группа В3, женщины

Украина – Польша – 0:1

Гол: Ахцинська, 10

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В 5-м туре группового этапа Лиги наций Украина в польском городе Сталева Воля принимала сборную Польши. Перед дуэлью наши девушки в турнирной таблице с 3-мя очками шли третьими и, чтобы побороться за второе место и иметь возможность через плей-офф подняться в Лигу А, должны были дважды побеждать в декабрьских матчах и надеяться, что Сербия не выиграет у Греции. Чтобы напрямую не вылететь в Лигу С, "сине-желтым" надо было набирать как можно больше пунктов, чтобы не пропустить вперед Грецию или не стать худшей третьей командой в Лиге В.

К сожалению, украинки не смогли реабилитироваться за поражение во втором туре (1:2) и во второй раз уступили полячкам. Судьбу матча решил гол, забитый уже в дебюте встречи: Адриана Ахцинская вышла один на один, Дарья Келюшик пошла на перехват, но, выставив ногу, зацепила нашу защитницу и представительница немецкого Кельна с острого угла пробила в пустые ворота. Уже в добавленное время Пайор потеряла шанс удвоить преимущество "Кадры", попав в штангу. Несмотря на достаточное количество моментов украинки не смогли спасти хотя бы ничью.

К слову, в параллельном матче нашей группы Сербия одолела Грецию со счетом 2:0. Именно с сербками Украина сыграет в последнем туре. Дуэль состоится во вторник, 5 декабря, в 20:00 по Киеву.

После 5 туров женской Лиги наций у женской сборной Украины 3 очка. Столько же у Греции. Польша набрала 13 баллов, у Сербии – 10.

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