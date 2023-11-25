"На папері збірна України фаворит в обох парах – це всі визнають. Головне, щоб думки експертів і вболівальників перенеслись на футбольне поле.

Ребров прокоментував результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024: "Я знайомий зі збірною Боснії"

Наша команда провела хороший матч з Італією. З усіх боків нам була більше потрібна перемога в цьому протистоянні. Тепер збірна України не має права на помилку. Можливо, Сергій Ребров говоритиме з УАФ і вони домовляться провести з гравцями невеликі збори, щоб краще підготуватися до цих протистоянь.

Чеферін вболіватиме за Боснію та Герцоговину? Чиновник такого рангу не може говорити подібні речі. При всьому тому, що наші суперники вміють грати в футбол, у їхніх командах є гравці, котрі грають в хороших клубах. Нам же спочатку потрібно добре підготуватися, а далі вже розв'язувати проблеми", – цитує Буряка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у разі успіху з командою Боснії підопічні Реброва у вирішальному матчі зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих