"На бумаге сборная Украины фаворит в обеих парах – это все признают. Главное, чтобы мнения экспертов и болельщиков перенеслись на футбольное поле.

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024: "Я знаком со сборной Боснии"

Наша команда провела хороший матч с Италией. Со всех сторон нам была больше нужна победа в этом противостоянии. Теперь сборная Украины не имеет права на ошибку. Возможно, Сергей Ребров будет говорить с УАФ и они договорятся провести с игроками небольшие сборы, чтобы лучше подготовиться к этим противостояниям.

Чеферин будет болеть за Боснию и Герцоговину? Чиновник такого ранга не может говорить подобные вещи. При всем том, что наши соперники умеют играть в футбол, в их командах есть игроки, которые играют в хороших клубах. Нам же сначала нужно хорошо подготовиться, а дальше уже решать проблемы", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

Напомним, в случае успеха с командой Боснии подопечные Реброва в решающем матче встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных