"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-офф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.

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Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими футболістами, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі у цьому відбірному циклі.

Не маю побажань, на кого з пари Ізраїль – Ісландія потрапляти у фіналі плей-офф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома. Підтримка наших уболівальників – ось це дуже важливо! Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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