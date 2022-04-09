Услід за Шахтарем та Динамо готується до відновлення роботи і збірна України – "синьо-жовті" мають розмиті плани підготовки до матчу відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Збірна України може розпочати тренувальний збір наприкінці квітня, проте наразі немає повного розуміння, як усе відбуватиметься, повідомляє ТаТоТаке.

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Відомо, що наставник команди Олександр Петраков заявляв, що проведення тренувань на території України небезпечне, оскільки існує ризик навмисного ракетного удару від росіян. Однак, "синьо-жовті" можуть не тільки почати збори, а й провести спаринги, аби хлопці набрали форму перед грою з Шотландією.

Додамо, що зустріч з британцями мала відбутись 7 червня, однак її планують перенести на 31 травня або 1 червня. Також збірна України в перший місяць літа повинна провести ще два матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії та 11 червня вдома з Вірменією.

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