Вслед за Шахтером и Динамо готовится к возобновлению работы и сборная Украины – "сине-желтые" имеют размытые планы подготовки к матчу отбора к ЧМ-2022 против Шотландии.

Сборная Украины может приступить к тренировочному сбору в конце апреля, однако пока нет полного понимания, как все будет происходить, сообщает ТаТоТаке.

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Известно, что наставник команды Александр Петраков заявлял, что проведение тренировок на территории Украины небезопасно, поскольку существует риск умышленного ракетного удара от россиян. Однако "сине-желтые" могут не только начать сборы, но и провести спарринги, чтобы ребята приняли форму перед игрой с Шотландией.

Добавим, что встреча с британцами должна была состояться 7 июня, однако планируется перенести на 31 мая или 1 июня. Также сборная Украины в первый месяц лета должна провести еще два матча Лиги наций – 4 июня в гостях в Ирландии и 11 июня дома с Арменией.

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